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Последние комментарии
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IgnatevaOlga 18.09.2020 - 23:12
Сериал чудесный. Очень драматический, очень настоящий. Смотрела на одн...
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Alexey 17.09.2020 - 16:24
Ох эти бои на мечах...Все хуже и хуже..
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Alexey 16.09.2020 - 04:50
А вот фильм шикарный!!!!
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Alexey 16.09.2020 - 04:50
Как это разделить .? Они там от группированы.
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Ksina 13.09.2020 - 13:36
Сериал классный) Первый сезон немного затянут, надо разобраться во все...

Тед Лассо (1 сезон)

  • Год выпуска:2020
  • Страна:США, Великобритания
  • Перевод:Hamster Studio
  • Режисер:Деклан Лауни
  • Сезон:2 Сезон
    • Рейтинг: 2.8
    16.09.2020 - 09:44 56
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    Молодой Валландер (1 сезон)

  • Год выпуска:2020
  • Страна:Великобритания
  • Перевод:IdeaFilm
  • Режисер:Оле Эндресен
  • Сезон:1 Сезон
    • Рейтинг: 2.0
    16.09.2020 - 09:42 102
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    Сестра Рэтчед (1 сезон)

  • Год выпуска:2020
  • Страна:США
  • Перевод:RU
  • Режисер:Райан Мёрфи
  • Сезон:1 Сезон
    • Рейтинг: 3.0
    16.09.2020 - 09:39 403
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    Рита (1,2,3,4,5 сезон)

  • Год выпуска:2012
  • Страна:Дания
  • Перевод:JimmyJ
  • Режисер:Ларс Колунд,
  • Сезон:5 Сезон
    • Рейтинг: 1.0
    14.09.2020 - 18:43 114
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    Трансформеры: Война за Кибертрон (1 сезон)

  • Год выпуска:2020
  • Страна:США
  • Перевод:Baibako
  • Режисер:Takashi Kamei
  • Сезон:1 Сезон
    • Рейтинг: 2.7
    14.09.2020 - 18:39 794
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    Люцифер (5 сезон)

  • Год выпуска:2020
  • Страна:США
  • Перевод:LostFilm, Дубляж, Субтитры
  • Режисер:Нэйтан Хоуп
  • Сезон:5 Сезон
    • Рейтинг: 4.3
    10.09.2020 - 16:30 849
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    Валландер 2005 (1,2,3 сезон)

  • Год выпуска:2005
  • Страна:Швеция, Германия, Дания, Норвегия, Финляндия
  • Перевод:AS
  • Режисер:Стефан Апельгрен
  • Сезон:3 Сезон
    • Рейтинг: 1.5
    08.09.2020 - 15:33 301
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    Валландер (1,2,3,4 сезон)

  • Год выпуска:2008
  • Страна:Великобритания, Швеция, Германия, США
  • Перевод:VP
  • Режисер:Бенжамин Карон
  • Сезон:4 Сезон
    • Рейтинг: 4.0
    08.09.2020 - 15:30 535
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    Посредник (1 сезон)

  • Год выпуска:2008
  • Страна:США
  • Перевод:VP
  • Режисер:Джеримайя С. Чечик
  • Сезон:1 Сезон
    • Рейтинг: 2.8
    08.09.2020 - 15:27 324
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    Смотреть новые сериалы онлайн от Lostfilm


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